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В коттеджном поселке «Кембридж» в Истре ввели в эксплуатацию еще четыре таунхауса

В коттеджном поселке «Кембридж» городского округа Истра ввели в эксплуатацию еще четыре таунхауса. Ведомством было выдано соответствующее разрешение девелоперу проекта, передает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ЖК «Кембридж» в Истре — это отличная возможность жить в пригороде и иметь доступ к объектам социальной инфраструктуры. В похожем на небольшой замок здании въездной группы располагаются универмаг, салон красоты, аптека, службы бытовых услуг и семейное кафе.

В «Кембридже» работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, открыты детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству. В поселке есть воркаут площадка для физподготовки подростков или любителей спорта.

Всего в проекте запланировано 7 очередей строительства, которые в совокупности создают полноценную и инфраструктуру высокого качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.