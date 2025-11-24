сегодня в 18:01

В Котельниках завершили капремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-2 «Ковровый»

В городском округе Котельники продолжается капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-2 «Ковровый». Полностью завершены монолитные работы по строительству канала, а также по прокладке основных труб горячего водоснабжения. Дополнительно на трубопроводах отопления установили систему оперативного дистанционного контроля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время специалисты производят укладку плит для закрытия канала, проводятся работы по гидроизоляции, а затем приступят к обратной засыпке.

К середине декабря будет проведено благоустройство территории в зимнем варианте.

Работы выполняет ООО «СтройСнаб» в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы. Качество и сроки проведения работ контролирует Управление технического надзора капитального ремонта (УТНКР) Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.