сегодня в 18:25

В Котельниках завершаются работы по строительству нового складского комплекса

ВРИП главы городского округа Котельники Михаил Соболев посетил бизнес-центр «Терминал Березовый», который располагается в центре Котельников. В ходе визита он ознакомился с новым складским комплексом, строительство которого уже находится на финишной прямой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

БЦ «Березовый» построен на территории городского округа в 2006 году. Арендаторами центра преимущественно являются торговые, консалтинговые и транспортные компании.

В прошлом году руководством бизнес — центра было принято решение о строительстве нового складского помещения на своей территории.

Заместитель директора ООО «Терминал Березовый» Сергей Третьяк пригласил ознакомиться с новым складским комплексом, строительство которого уже находится на финишной прямой, включающим в себя современные складские помещения и просторную парковку для автотранспорта.

Новый складской комплекс будет способствовать дальнейшему развитию Котельников и укреплению его позиций на рынке логистических услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.