В Котельниках завершается строительство поликлиники по народной програме

В подмосковных Котельниках завершается строительство поликлиники по народной программе. Депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Роман Терюшков напомнил, что это будет медучреждение для взрослых и детей с собственной лабораторией, отделением физиотерапии и стоматологией. Об этом сообщает пресс-служба исполняющий полномочия секретаря местного отделения «Единой России» Тимура Ахметзянова.

«Благодаря наказам избирателей, вошедшим в народную программу партии, «Единая Россия» добилась увеличения бюджета на 2024–2026 годы на 7,23 триллиона рублей, направленных на развитие здравоохранения. Эти средства позволят не только модернизировать и строить новые медицинские учреждения, но и обеспечить бесплатными лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — прокомментировал парламентарий.

К настоящему моменту уже завершены фасадные работы, а внутри здания и на прилегающей территории продолжаются работы по благоустройству. Объект обеспечит жителей Котельников своевременной диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний.

В 2021 году старт работе по сбору инициатив в Подмосковье дал губернатор Московской области, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Воробьев. На базе исполнительных комитетов ежедневно работал единый центр сбора наказов. Была организована горячая линия по сбору инициатив, свои предложения можно было оставить на специальном сайте или прийти в центр сбора наказов и заполнить бланк для обращений.

«В Котельниках также велась активная работа по сбору наказов. В народную программу партии были заложены просьбы и пожелания жителей, цели и задачи по развитии различных сфер жизнедеятельности. Горожане высказались о важности строительства новых школ и больницы на территории городского округа, оснащении городских территорий камерами видеонаблюдения, оставили предложения по благоустройству дорог и дворов, создание условий для занятий спортом в Кузьминском лесопарке и др. Ключевой вопрос для жителей Котельников — строительство единой комплексной поликлиники, которую жители округа ждали более 20 лет. Именно по этому объекту здравоохранения поступило наибольшее количество обращений», — сказал исполняющий полномочия секретаря местного отделения «Единой России» Тимур Ахметзянов.

Открытие современного медицинского учреждения запланировано на 2025 год.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.