В Котельниках воспитательно-образовательный комплекс на 2,5 тыс детей готов на 50%

В Котельниках в микрорайоне Опытное поле завершено 51% строительства нового воспитательно-образовательного комплекса, рассчитанного на 2,5 тысячи детей, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В городе Котельники на улице Опытное поле, владение 10/2, продолжается строительство современного воспитательно-образовательного комплекса. В состав объекта войдут средняя школа на 2 100 учеников и детский сад на 350 малышей.

Застройщиком выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства». Общая площадь комплекса составит 33 тысячи квадратных метров. Здание будет включать три надземных этажа и один подземный уровень.

По данным инспекторов Главгосстройнадзора Московской области, строительная готовность объекта достигла 51%. Завершить работы планируется в декабре 2026 года.

В школе предусмотрено 84 кабинета, рассчитанных на 25 учеников каждый. Для старших классов организована классно-кабинетная система, а для младших — отдельные помещения с индивидуальными входами. Большая столовая сможет одновременно принять до 1050 человек.

Детский сад, расположенный отдельно от школы, рассчитан на 14 возрастных групп. Для каждой группы предусмотрены индивидуальные пространства для занятий и отдыха, а также игровые площадки с ограниченным доступом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.