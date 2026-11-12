В Котельниках строят третий детский сад на 300 мест в «Белой Даче парк»

Компания ПИК завершает основной этап строительства детского сада на 300 мест в квартале «Белая Дача парк» в Котельниках. Рабочие закончили кладку стен, завершают кровельные работы и продолжают монтаж инженерных систем, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Третий детский сад в квартале «Белая Дача парк» займет более 6,1 тыс. кв. метров. Объект рассчитан на 300 мест. Проект предусматривает девять групп по 25 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, включая отдельную группу для малышей до трех лет.

В здании обустроят игровые комнаты, залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинет логопеда. Во дворе появятся площадки с безопасным покрытием, теневые навесы и зоны для спокойных игр.

В жилом квартале в Котельниках запланированы поликлиника, пять детских садов и две школы. Два детсада и одна школа уже открыты. По территории проходит широкий пешеходный бульвар для отдыха и прогулок. На нем построен ПлейХаб «Ферма» — игровое пространство с домом-мельницей, искусственным ручьем и развивающими элементами для детей.

Подмосковные застройщики, в том числе ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group и ГК ФСК, возводят социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.