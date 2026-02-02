В Котельниках строят образовательный комплекс на 2 450 мест

В Котельниках возводят воспитательно-образовательный комплекс в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. Общая площадь объекта составляет почти 45 тысяч квадратных метров.

Комплекс будет включать школу на 2 100 мест и детский сад на 350 мест. В настоящее время строители монтируют инженерные системы, устанавливают окна и лифты, ведут кладку внутренних стен и отделочные работы.

В детском саду предусмотрено 14 групп, в школе — 84 учебных класса. Для учащихся оборудуют четыре спортивных зала, две библиотеки, актовый зал на 800 мест, помещения для изучения технологий, просторную столовую на более чем 1 000 человек и медицинский пункт. На территории разместят игровые и спортивные площадки.

В начальной школе откроют классы технической и естественно-научной направленности, где дети смогут изучать робототехнику, мехатронику, инженерную графику, промышленный дизайн, электротехнику, программирование и основы изобретательства.

Открытие комплекса запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно образовательного комплекса в Котельниках. Он рассчитан почти на 2500 мест и будет построен к 1 сентября следующего года.

«Главная задача при запуске таких объектов — наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом. Школа должна начать работать 1 сентября следующего года, время еще есть, но очевидно, что такие масштабные проекты необходимо готовить к открытию заранее», — сказал Воробьев.