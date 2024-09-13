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В Котельниках продолжают выявлять квартиры, которые сдаются иностранцам

В ходе отработки жилого сектора микрорайон Южный в Котельниках было проверено 98 квартир на предмет сдачи в наем и фиктивной постановки иностранного гражданина на учет. По итогам проводимых мероприятий в дежурную часть Котельниковского отдела полиции было доставлено 14 граждан за нарушение миграционного законодательства, 2 новых гражданина РФ поставлены на воинский учет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также было возбуждено два уголовных дела по ст. 158 УК РФ (кража) и одно по ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств).

Рейды проводятся сотрудниками Котельниковского отдела полиции с привлечением сил ГУ МВД России по Московской области, сотрудников отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и с представителями общественности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.