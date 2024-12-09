В Котельниках продолжают строить новый воспитательно-образовательный комплекс

В Котельниках продолжается строительство нового воспитательно-образовательного комплекса по народной программе «Единой России». Депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Роман Терюшков подчеркнул, что возведение объекта в микрорайоне Опытное поле стало возможным благодаря его включению в Народную программу партии. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

«Во время сбора наказов от горожан и работы избирательной кампании в 2021 году мы вместе с жителями обсуждали проект строительства воспитательно-образовательного комплекса. По их просьбе внесли коррективы, сохранив существующие водные объекты. В результате на этапе проектирования удалось гармонично вписать образовательное учреждение в природный ландшафт микрорайона», — рассказал парламентарий.

Воспитательно-образовательный комплекс — это масштабный объект площадью почти 45 тыс. кв. метров, рассчитанный на 2 100 школьников и 350 воспитанников детского сада.

«Комплекс будет оснащен всем необходимым для качественного образования и развития детей: мастерские, кабинеты кулинарии и шитья, актовый зал на 800 мест, четыре спортивных зала, медицинский блок, современная библиотека с IT-зоной, классы роботехники и IT-полигон», — уточнил Роман Терюшков.

Детский сад на 14 групп предусматривает комфортные групповые ячейки со спальнями, игровыми и обеденными зонами.

В настоящий момент ведутся работы по возведению монолитно-железобетонных конструкций: крыла старших классов, центрального блока (с актовым и спортивными залами) и блока младших классов. Началась подготовка котлована под здание детского сада.

Территорию комплекса благоустроят, создав спортивные и игровые площадки. Отмечается, что завершение строительства запланировано на третий квартал 2026 года.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.