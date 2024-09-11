сегодня в 16:34

В Котельниках продолжается строительство соцобъектов в рамках Народной программы

Единороссы в Котельниках проверили строительство новой поликлиники по улице Кузьминская и воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле в рамках реализации наказов, вошедших в Народную программу партии, передает пресс-служба партии.

Воспитательно-образовательный комплекс будет включать в себя общеобразовательную школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест. На благоустроенной территории будут созданы игровые и спортивные площадки, соответствующие всем современным стандартам.

На сегодняшний день строительная готовность здесь составляет 10%. Выполнено проектирование, установлено оборудование, закончен монтаж кабельных линий, ведутся пуско-наладочные работы, идёт монтаж монолитных конструкций.

Что касается поликлиники, стройготовность объекта на 400 посещений в смену превысила 70%.

«Продолжаем проводить мониторинги строительства социальных объектов. Сейчас на объекте выполняются внутренние отделочные работы, монтаж слаботочных систем, вентиляции, электромонтажные работы, благоустройство территории. На прилегающей территории появится парковочное пространство, детская игровая площадка, места для отдыха», — сказал член политического совета местного отделения «Единой России» Анатолий Бондаренко.

В состав войдут детское отделение на 70 посещений в смену и взрослое на 330 посещений в смену, КДЦ, отделение неотложной помощи, а также дневной стационар.

Общая площадь здания составит 12,5 тысяч квадратных метров. Планируемая численность обслуживаемого населения составит 22,5 тысячжителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.