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В Котельниках появится новая школа и два детсада

В городе Котельники на пересечении Новорязанского и Дзержинского шоссе появится новая школа на 1 100 мест и два детских сада. Первый детский сад на 110 мест появится уже в конце 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благодаря тесной работе администрации с девелопером в новом жилом квартале «Дюна» будет воплощена концепция «город в городе», которая предполагает интеграцию всей необходимой социальной инфраструктуры. Помимо школы и двух детских садов в рамках проекта будет своя почта, поликлиника, пункт полиции, центр «Мои документы», фитнес-центр, спортзал, школа искусств, бизнес-центр, торговая галерея, центр бытовых услуг и другие сервисы. Внутреннее пространство квартала предусматривает специальные зоны для детей разных возрастов, воркаут площадку и места для отдыха.

Застройщик реализует принцип удобства бизнес-уровня по цене комфорта, поэтому ЖК «Дюна» позиционируется как «бизнес-лайт». Современный жилой комплекс такого класса позволит повысить социальный престиж района и существенно улучшить внешний вид городской архитектуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.