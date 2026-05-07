В Котельниках откроют школу и детсад 1 сентября 2026 года

Строительство воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле Котельников завершено на 85%. Открытие школы на 2100 мест и детского сада на 350 мест запланировано на 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В микрорайоне Опытное поле продолжается строительство крупного образовательного комплекса площадью почти 34 тыс. кв. м. Ежедневно на площадке работают более 400 человек. Специалисты завершают фасадные работы, ведут внутреннюю отделку помещений, укладывают напольную плитку, монтируют инженерные сети и лифтовое оборудование. Параллельно начато благоустройство прилегающей территории.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.