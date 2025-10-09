В Котельниках объявлен конкурс на строительство участков тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству участков тепловых сетей в городском округе Котельники, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству участков тепловых сетей от к.1307 до СК-3 мкр. Силикат в г. о. Котельники (в т. ч. ПИР)». Планируется в рамках проведения закупки проектно-изыскательские работы и строительство тепловых сетей протяженностью 1311 м. п.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Котельники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.