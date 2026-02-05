В Котельниках дом в квартале «Кузьминский лес» поставили на кадастровый учет

В городском округе Котельники новый дом в квартале «Кузьминский лес» поставили на кадастровый учет, что позволит жителям оформить право собственности и воспользоваться социальными услугами, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В городском округе Котельники Московской области дом по адресу мкр. «Белая Дача», д. 31 поставили на кадастровый учет. Теперь владельцы 229 квартир смогут оформить право собственности, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады, а также совершать другие юридические действия.

Постановка дома на кадастр стала возможной благодаря сотрудничеству министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области. Кадастровый номер объекта — 50:22:0050102:12533.

В доме представлены квартиры различной планировки — от студий до трехкомнатных евроформата. Во дворе оборудованы зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, а также предусмотрены кафе, магазины и сервисы на первых этажах. Входные группы адаптированы для маломобильных граждан. Территория благоустроена и включает семейные зоны для досуга.

Жилой квартал «Кузьминский лес» включает дома с уютными дворами, школу, детский сад, подземные и гостевые паркинги. В шаговой доступности расположены несколько детских садов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно образовательного комплекса в Котельниках.

«Главная задача при запуске таких объектов — наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом. Школа должна начать работать 1 сентября следующего года, время еще есть, но очевидно, что такие масштабные проекты необходимо готовить к открытию заранее», — сказал Воробьев.