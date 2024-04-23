На востоке Москвы появится новый физкультурно-оздоровительный центр

В Косино-Ухтомском районе Москвы появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Уже в этом году город выставит на торги земельный участок площадью 0,61 га. Инвестор сможет построить здесь комплекс, который будет выполнять сразу несколько функций, сообщается на сайте мэра столицы.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что подобные комплексы популярны среди жителей мегаполиса. В таких местах люди могут получить сразу несколько разноплановых услуг или приобрести разные товары. Чтобы построить такой объект, инвесторы могут арендовать участок на аукционе. Новое здание появится по адресу: ул. Лыткаринская, вл. 2А.

«На торги планируется выставить 0,61 га земли на востоке столицы. Инвестор сможет построить там здание площадью 9,2 тыс. кв. м. Большую его часть — 5,5 тыс. кв. м — займет физкультурно-оздоровительный комплекс», — отметил Гаман.

Он добавил, что здесь же можно разместить медицинский центр и объекты бытового обслуживания. С победителем торгов заключат договор на 5,5 лет — за это время здание должно быть построено и введено в эксплуатацию. Стать участником торгов может любой желающий.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская рассказала, что с каждым годом в городе становится все больше любителей здорового образа жизни.

«Мы создаем все условия, чтобы жители каждого района были обеспечены спортивной инфраструктурой, так же как и другими необходимыми социальными объектами, ведь шаговая доступность не только сокращает время в дороге и создает комфортные условия, но и мотивирует», — заявила Княжевская.

Информация о выставленных на торги городских объектах размещена на инвестиционном портале Москвы. Найти их можно в разделе «Имущество от города».