В корпусе № 2 ЖК «Живописный» Ленинского округа проводят устройство фасада

Жилой комплекс «Живописный» возводят в Ленинском городском округе. В первой очереди строительства — четыре корпуса общей площадью 97 тыс. кв. метров на 1 078 квартир, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На объекте ведется строительство корпуса № 2: завершены работы по устройству бетонной подготовки с гидроизоляцией, ведутся работы по устройству фасада, отделке МОП, устройству наружных инженерных сетей и монтажу лифтов, установке стояков горячего и холодного водоснабжения, ливнестока и канализации. Строители приступили к работам по наружному освещению. Корпуса № 3, 4.1 и 4.2 введены в эксплуатацию.

ЖК «Живописный» от проекта ГК «Гранель» — гармоничный ансамбль жилых домов с объектами социальной и торгово-бытовой инфраструктуры. Комплекс возводится на территории 21 га. Рядом находятся Бутовский лесопарк, загородный клуб «Завидное», имение «Спасское». На территории комплекса предусмотрены три детских сада на 330 мест, поликлиника, подземные паркинги и другие объекты сферы услуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.