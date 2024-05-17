В корпусе № 2 ЖК «Облака 2.0» началась выдача ключей от квартир

В корпусе № 2 жилого комплекса «Облака 2.0» в городском округе Люберцы началась выдача ключей от квартир. Новоселье отметят более тысячи семей, передает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Получив SMS-оповещение, дольщики смогут записаться в личном кабинете на приемку квартиры. Девелопер проекта — «3-RED»

Корпус представляет собой 26-этажное здание на 1 094 квартиры свободной планировки от студий до трехкомнатных. На подземном этаже предусмотрены парковки и кладовые помещения для хранения вещей. На территории жилого комплекса введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет детский сад для 170 малышей.

ЖК «Облака 2.0» является логическим продолжением проекта комфорт-класса, который возведен в центре подмосковного города Люберцы. На территории комплекса запроектирован закрытый от автомобилей благоустроенный двор, с ландшафтным дизайном, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, современным светодиодным освещением и многоуровневой системой безопасности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.