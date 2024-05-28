В корпусе № 1 подмосковного ЖК «Пехра» приступили к устройству монолитных стен

В корпусе № 1 строители приступили к работам выше нулевой отметки, ведется устройство монолитных стен, пилонов колонн, перекрытий, лестничных маршей и площадок.

В корпусах № 10, 10.1 завершаются работы по устройству инженерных систем и благоустройству. Дома готовятся к вводу в эксплуатацию.

Четырехполосный автомобильно-пешеходный мост строится через реку Пехорку в ЖК «Пехра». Длина моста составит 38 метров, а ширина — 22,5 метров. Ввод моста в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2024 года.

ЖК «Пехра» — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в г. Балашиха на территории 36 га. Проект находится в 8 км от МКАД, в непосредственной близости к Щелковскому шоссе. В проекте «Пехра» сейчас построены 6 корпусов на 4 978 квартир, три детских сада, две поликлиники и школа искусств. Возводят еще одну поликлинику и детский сад, а также школу на 1 500 мест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.