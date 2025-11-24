В Королеве завершился капитальный ремонт детского сада № 5

Уже скоро обновленный детский сад на 107 мест на улице Пионерская, дом № 47А, в Королеве откроет свои двери для воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсройкомплекса.

Капитальный ремонт детского сада провели в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В садике оборудованы шесть детских групп, актовый зал, кабинет заведующей и пост охраны. Также есть помещение для хранения инвентаря. В кабинеты уже завезли мебель, установили систему видеонаблюдения и турникеты на главном входе. На территории появились 11 новых детских площадок, песочницы, газоны и игровые пространства.

Общая площадь двухэтажного здания более 1 000 кв. м. В рамках капремонта строители утеплили и обновили кровлю и фасад здания, заменили все инженерные сети и сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, провели отделочные работы, модернизировали пищеблок, обновили прилегающую территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.