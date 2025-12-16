В Королеве завершился капитальный ремонт детского сада № 5

Обновленный детский сад на 107 мест на улице Пионерская, д. 47А, в Королеве скоро откроет свои двери для воспитанников, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Капитальный ремонт детского сада провели в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В садике оборудованы шесть детских групп, актовый зал, кабинет заведующей и пост охраны. Также есть помещение для хранения инвентаря. В кабинеты уже завезли мебель, установили систему видеонаблюдения и турникеты на главном входе. На территории появились 11 новых детских площадок, песочницы, газоны и игровые пространства.

Общая площадь двухэтажного здания более 1 000 кв. м. В рамках капремонта строители утеплили и обновили кровлю и фасад здания, заменили все инженерные сети и сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, провели отделочные работы, модернизировали пищеблок, обновили прилегающую территорию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.