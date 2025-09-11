сегодня в 16:41

В Королеве завершили работы по капремонту детской школы искусств

На улице Октябрьская в подмосковном Королеве завершен капитальный ремонт Детской школы искусств. Ведутся последние приготовления к открытию школы и началу занятий, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы велись в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В ходе работ в школе заменили все коммуникации, модернизировали отопительную систему и повысили мощность электроснабжения, обновили фасад и кровлю, отремонтировали все внутренние помещения. Прилегающую территорию благоустроили, высажен газон.

В школе дети учатся играть на фортепиано, струнных, народных и духовых инструментах, изучают живопись. В здании занимается 1 500 детей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.