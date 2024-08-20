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В Королеве завершают строительство детской музыкальной школы на 600 мест

В микрорайоне Юбилейный городского округа Королев завершается строительство детской музыкальной школы на 600 мест. Общая стройготовность объекта составлет более 90%, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

«На площадке задействовано 114 рабочих и 5 единиц техники. Ведется устройство инженерных сетей, электромонтажные работы, монтаж слаботочных сетей, чистовая отделка помещений, устройство наливного пола. Также продолжается благоустройство прилегающей территории. Работы идут с опережением графика», — уточняется в сообщении.

В новом здании музыкальной школы разместятся зрительный зал со сценой, репетиционные залы для оркестровых и хоровых коллективов, 26 учебных классов для индивидуальных занятий музыкой и вокалом, 20 классов для теоретических занятий, библиотека, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории появятся места для отдыха, парковочное пространство.

Детская музыкальная школа — организация дополнительного образования. Максимальное количество единовременно обучающихся — 165 человек.

Открытие школы планируется в 2024 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.