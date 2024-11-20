В Королеве завершают реконструкцию фабрики Франца Рабенека

сегодня в 17:59

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход реконструкции дома № 67 в Королеве. Речь идет об одном из сохранившихся корпусов фабрики Рабинека. Историческое здание расположено на территории центра культуры и досуга «Болшево». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Здание конторы фабрики Франца Рабенека построили в 1911 году по проекту инженера-технолога Ивана Петрова. По его проектам построили и другие здания комплекса фабрики Рабенека, например, вторую часть казармы на улице Учительской в том же Королеве.

Площадь здания — 152 квадратных метра, корпус трехэтажный с подземным техническим этажом. Внутри не предполагается деление пространства на отдельные комнаты.

Работы по масштабной реконструкции корпуса начались в ноябре 2023 года, в настоящее время инспекторы Главгосстройнадзора фиксируют 90% строительной готовности объекта. Рабочие завершают внутреннюю отделку помещений и ведут благоустройство прилегающей территории.

Завершат реконструкцию до конца 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.