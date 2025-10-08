В Королеве завершается капремонт детского сада № 5

Завершается капитальный ремонт детского сада № 5 на 107 мест на улице Пионерская, д. 47А в Королеве. Стройготовность составляет более 94%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Капитальный ремонт детского сада № 5 проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«На площадке задействовано 25 рабочих и 2 единицы техники. Выполняются электромонтажные работы, монтаж сантехники, пусконаладка инженерных сетей, уборка помещений, сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории ведется устройство проездов и тротуаров, укладка резинового покрытия на детских площадках», — уточняется в сообщении.

Общая площадь двухэтажного здания более 1000 кв. м. В рамках капремонта строители утеплили и обновили кровлю и фасад здания, заменили все инженерные сети и сантехническое оборудование, полы и потолки, провели отделочные работы, модернизировали пищеблок, обновили прилегающую территорию.

Завершить работы планируется до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.