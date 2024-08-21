В Королеве завершается капитальный ремонт школы № 22

В Королеве на ул. Тарасовская завершается капитальный ремонт здания школы № 22. На данный момент ведется пусконаладка инженерных систем, благоустройство территории, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

В ходе капремонта строители обновили фасад здания, кровлю и входные группы, заменили окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, провели ремонт во внутренних помещениях. Ведется поставка новой мебели и оборудования.

Общая площадь здания составляет 2,7 тысячи квадратных метров.

Своих учеников обновленная школа встретит в сентябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.