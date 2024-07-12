В Королеве вскоре завершат реконструкцию стадиона «Чайка»

В мкр. Юбилейный Королева продолжается реконструкция стадиона «Чайка». Работы постепенно подходят к завершению. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 70%, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области.

«На объекте трудятся 30 человек, а также пять единиц техники. Сейчас выполнена большая часть работ по фасаду административного здания — более 90%. Также закончены черновые и отделочные работы внутри здания, проводятся инженерные коммуникации. Все строительные материалы в наличии. Работы в графике», — уточняется в сообщении.

На территории стадиона установили новые световые вышки, на которых будут работать усовершенствованные диодные лампы высокой мощности, своей очереди ждут 600-килограммовые вентиляторы для охлаждения воздуха внутри административного здания.

«Стадион по сравнению с прошлым годом не узнать! Появились места под новые спортивные площадки, установили фонари, сделали разметку на дорожках для бега, подготовили место для прыжков в длину и так далее. Теперь ждем его открытия», — поделилась жительница микрорайона Юбилейный Анна Бойкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.