В Королеве строят ЖК комфорт-класса с подземным паркингом

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход строительства многоквартирного жилого корпуса № 1 «Сценарист», возводимого в микрорайоне Первомайский города Королева. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству надземной части здания. Текущая строительная готовность составляет 22%, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, новый корпус будет переменной этажности — от 5 до 9 этажей, общая площадь составит порядка 24,1 тыс. квадратных метров. Корпус вместит 244 квартиры свободной планировки площадью от 20 до 93 квадратных метров. Первый этаж займут коммерческие и офисные помещения, кафе и фитнес центр. Входные группы будут обособленными. В подъездах корпуса обустроят тамбуры, колясочные, места хранения уборочного инвентаря и помещение консьержа. На подземном этаже запланирована парковка. Проект реализуется в концепциях «безбарьерная среда» и «двор без машин».



Завершить строительство «Сценариста» планируют в третьем квартале 2025 года.



Жилой комплекс комфорт-класса «КИНОКВАРТАЛ» располагается в историческом месте Королева, на бывшей территории Дома творчества кинематографистов «Болшево», вдоль берега реки Клязьмы. Инфраструктура района включает большое количество образовательных и медицинских учреждений, спортивные клубы, секции и творческие студии. В шаговой доступности находятся сетевые магазины и остановки общественного транспорта. До станции метро «Щелковская» можно добраться за 23 минуты на автомобиле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.