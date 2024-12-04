В Королеве строят школу на 825 мест в мкр Юбилейный в рамках программы ЕР

Народная программа партии «Единая Россия» — это живой инструмент, который отражает запросы общества и служит ориентиром для работы депутатов. В 2024 году в рамках этой программы состоялось строительство школы на 825 мест в микрорайоне Юбилейный городского округа Королев. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции в ОМСУ Ольги Волковой.

В 4-этажном здании площадью 12,5 тыс. кв. мертов будут расположены не только просторные учебные классы, но и столовая, медицинский блок, два спортивных и актовый залы, кабинеты для трудового обучения. Сдать школу планируется в 2025 году.

«На данный момент готовность новой школы на 825 мест составляет более 70%. Все вопросы инженерного обеспечения завершены: отопление, канализование, вода. Полностью закончена кровля. Сейчас полным ходом ведутся фасадные работы: утепление наружных стен и установка окон. Благодарна строителям за соблюдение графика строительства! Свои двери для учеников школа откроет в 2025 году», — сказала руководитель фракции «Единая Россия» в Королеве Ольга Волкова.

Кроме того, одним из важнейших направлений работы в 2024 году также стали социальные программы. В рамках народной программы адресную помощь получили более 70 многодетных семей. Это включало не только материальную поддержку, но и бесплатные юридические консультации, организацию досуговых мероприятий и программы профессиональной переподготовки для родителей.

«Мы понимаем, что поддержка семей — это основа стабильного будущего. Поэтому народная программа партии ориентирована на создание комфортных условий для жителей. Например, таких как строительство школы на 825 мест, ремонт детских садов и открытие новых учреждений дополнительного образования для детей», — отметила Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.