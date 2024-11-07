В Королеве стартовали работы по капремонту детской школы искусств

В Королеве продолжается капитальный ремонт образовательных учреждений. В 2024 году началось масштабное обновление детской школы искусств. Она вошла в подпрограмму губернатора Московской области Андрея Воробьева «Капитальный ремонт объектов культуры» благодаря совместной работе с правительством региона главы наукограда Игоря Трифонова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здание Детской школы искусств было построено в 1982 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Также специалисты проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, модернизируют пищеблок, обустроят входную группу, благоустроят прилегающую территорию и заменят мебель.

На время ремонта ребят перераспределили по другим учебным заведениям, в том числе с учетом пожеланий родителей. Завершить работы планируется к сентябрю 2025 года.

Детская школа искусств расположена в центральном районе наукограда на улице Октябрьская. Здесь занимаются более 1 500 детей по разным направлениям, в числе которых — фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, народные инструменты, живопись.

Воспитанники школы каждый год становятся победителями творческих конкурсов высокого уровня, а многие выпускники продолжают музыкальное образование, в том числе в ведущих московских вузах — Государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Российской Академии музыки им. Гнесиных.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.