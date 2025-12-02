В Королеве стартовал капремонт школы №13

«Школу №13 на улице Терешковой, д. 7, в Королеве ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту. Строители подрядной организации ООО «Высота» ведут демонтажные работы. На объекте работают больше 20 человек», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Александр Туровский.

По его словам в здании площадью 4 286,6 кв. м запланированы фасадные и кровельные работы, обновление входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей, проведение внутренних отделочных работ. Также в рамках ремонта закупят новую мебель и оборудование. Здание школы рассчитано на 550 учеников.

Модернизация здания школы сделает ее современным, комфортным и безопасным образовательным пространством. Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.

Работы в учреждении образования, основанном в 1964 году, проведут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.