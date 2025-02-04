В Королеве стартовал капремонт детского сада дошкольного отделения лицея № 5

Депутат Госдумы Сергей Пахомов совместно с главой Королева Игорем Трифоновым посетили детский сад дошкольного отделения лицея № 5, где в настоящее время проходит капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 20 января 143 ребенка были временно перераспределены в ближайшие дошкольные учреждения, учитывая пожелания родителей. На данный момент в детском саду активно ведутся демонтажные работы: снимаются старые полы и штукатурка, осуществляется вывоз строительного мусора.

В процессе капитального ремонта, который осуществляется впервые с момента постройки здания в 1967 году, планируется полное обновление кровли и фасада, замена инженерных коммуникаций, а также ремонт внутренних помещений. Кроме того, рабочие благоустроят прилегающую территорию детского сада.

Детский сад, площадью 1 072,6 квадратных метра, обновляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Открытие обновленного дошкольного учреждения ожидается в четвертом квартале текущего года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.