В Королеве снесли незаконную торговую палатку

Работы по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, которые размещены с нарушением требований законодательства, продолжаются в Королеве по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Очередную палатку, которая работала без необходимых разрешительных документов, демонтировали у станции «Подлипки Дачные» на улице Грабина.

Кроме отсутствия документов, при проверке этого объекта сотрудники администрации и надзорные органы выявили также нарушение санитарных норм и условий хранения товара. А по сообщениям жителей, продавцы регулярно выносили свои лотки на пешеходную зону и мешали передвижению.

Владельцу торговой точки было направлено несколько предписаний, однако устранять нарушения он не стал. Итог — демонтаж.

С начала года в Королеве уже снесено 26 торговых объектов, всего в этом году демонтируют 143 палатки в разных районах города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.

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