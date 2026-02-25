В Королеве снесли аварийный дом на Шоссейной улице

Аварийный многоквартирный дом №4 на улице Шоссейная демонтировали в Королеве. Здание 1947 года постройки ранее расселили из-за реконструкции трассы М-8 «Холмогоры», сообщает пресс-служба мособлархитектуры.

Многоквартирный дом площадью около 1540 квадратных метров был построен в 1947 году. Жильцов 36 квартир полностью расселили, так как здание оказалось в зоне реконструкции федеральной автодороги М-8 «Холмогоры». После расселения дом долгое время пустовал, разрушался и неоднократно горел. В результате пожаров обрушилась кровля, стены получили серьезные повреждения.

Аварийное строение находилось рядом со школой и жилыми домами и представляло угрозу безопасности. Жители обращались через портал «Добродел» с просьбой снести объект и привести территорию в порядок.

В настоящее время здание полностью демонтировано, строительный мусор вывезен и утилизирован. По информации администрации городского округа Королев, освобожденный участок планируют благоустроить.

Всего в округе выявили 97 объектов незавершенного строительства. На данный момент ликвидировано и приведено в соответствие с требованиями законодательства 56 проблемных объектов — 58% от общего числа. Работа продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.