В Королеве продолжаются работы по капремонту детской школы искусств

В настоящее время в здании завершаются демонтажные работы, строители приступают к монтажу систем отопления и водоснабжения, возводят новые перегородки, устанавливают новые светопрозрачные конструкции. На площадке задействованы 35 человек, работы ведутся по графику. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Капитальный ремонт проходит в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Здание было построено в 1982 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. В ходе капремонта обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери, отремонтируют внутренние помещения, благоустроят прилегающую территорию.

На время ремонта ребят перераспределили по другим учебным заведениям, в том числе с учетом пожеланий родителей. Завершить работы планируется к сентябрю 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.