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В Королеве продолжают строить поликлинику на 1 тыс посещений на ул Циолковского

Строительство поликлиники на 1 тыс. посещений в смену на улице Циолковского в Королеве идет в соответствии с графиком. Завершен вынос инженерных сетей из зоны застройки, выполнена разработка котлована, ведется работа по устройству фундаментной плиты и гидроизоляции, подготовка к устройству стен подвала. На объекте работает 6 единиц техники и более 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Поликлиника станет самой крупной в городе, сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену. В ее состав войдут взрослое и детское отделения, травмпункт на 100 посещений, центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром, клинико-диагностическое отделение.

В здании поликлиники разместятся востребованные медицинские профили — акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, вакцинация, гематология, гастроэнтерология, кардиология, урология, неврология, офтальмология, детская хирургия и кардиология, лечебное дело, инфекционные заболевания, лечебная физкультура, медицинская профилактика, неотложная помощь, терапия, травматология, УЗИ, физиотерапия.

На прилегающей территории объекта запланирована плоскостная парковка для посетителей и сотрудников, будут выполнены работы по организации зоны отдыха, детской площадки, а также озеленению территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.