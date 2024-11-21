В Королеве продолжается строительство нового корпуса школы на ул Октябрьской

В Королеве на территории школы № 1 продолжается возведение нового корпуса на 400 человек. В настоящее время строители подготавливают территорию для монтажа отапливаемого перехода из строящегося корпуса до основного здания школы. На объекте работают более 40 человек и несколько единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Помимо основного здания пристройки, которое будет состоять из трех корпусов, мы начали подготовку территории для строительства перехода из пристройки в школу. Сейчас мы проводим земельные работы, где будем закладывать фундамент. Что касается самой пристройки, то мы готовим перекрытие для второго этажа и занимаемся кровлей здания», — рассказал начальник участка.

Первый корпус пристройки уже полностью возведен. Остались кровельные работы. Что касается второго корпуса, то на его месте положили фундамент и ведутся, работы над подвальными помещениями. Внешний вид школы будет напоминать Международную космическую станцию, а на первом этаже пристройки будут светить звезды ночного неба. За парты нового корпуса дети смогут сесть в следующем году.

Работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.