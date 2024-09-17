В Королеве продолжается строительство нового корпуса школы на 400 учебных мест

Новое здание на 400 мест появится у школы № 1 по улице Октябрьской в Королеве в 2025 году. В данный момент выполнены работы по утеплению стен подвала, ведутся монолитные работы по перекрытию третьего этажа и парадной лестницы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьный корпус будет необычным. Здание спроектировано в космической тематике — оно будет многоугольным и внешне напоминать международную космическую станцию.

В новом здании разместится начальная школа. Для ребят здесь предусмотрена столовая, актовый и спортивный залы, медицинский пункт. С основным зданием корпус свяжет отапливаемый крытый переход. Прилегающую территорию благоустроят, оборудуют спортивные площадки и места для отдыха.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.