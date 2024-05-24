В Королеве продолжается капремонт здания школы № 22

сегодня в 15:18

В микрорайоне Текстильщик Королева продолжается капитальный ремонт здания школы № 22. Общая площадь здания составляет более 2,7 тыс. кв. метров, передает пресс-служба администрации городского округа.

«На объекте числятся 50 рабочих. В настоящее время подрядчик выполняет фасадные и электромонтажные работы, монтаж оконных блоков, вентиляции и отопления, штукатурку стен, устройство инженерных коммуникаций. В составе учебного заведения: 21 классная комната, мастерские технического и обслуживающего труда, спортивный зал, столовая на 100 посадочных мест, совмещенная с актовым залом, библиотека», — говорится в сообщении.

Обновленная школа откроет свои двери уже 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.