В Королеве приступили к строительству перехода от нового корпуса школы

В рамках госпрограммы на улице Октябрьская в Королеве продолжается строительство нового корпуса школы № 1. Новый корпус сможет принять 400 учеников. Рабочие приступили к строительству перехода от существующего к новому зданию, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

На площадке задействовано более 45 рабочих и 4 единицы техники. Ведутся монолитные работы, кладка стен и перегородок, устройство инженерных сетей. Рабочие приступили к строительству перехода от одного здания к другому. Общая стройготовность составляет 25%.

В новом школьном здании будет несколько блоков помещений. В трехэтажной пристройке будет размещен блок начальной школы, столовая, актовый зал и медкабинет. С детьми здесь будут работать высококвалифицированные преподаватели, а также психолог и социальный педагог.

Ввод в строй нового корпуса планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.