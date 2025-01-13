сегодня в 17:08

В Королеве приступили к кровельным работам на здании нового корпуса школы № 1

Новый корпус школы № 1 в Королеве постепенно обретает свой будущий вид. Большая часть здания уже возведена. На объекте продолжаются монолитные работы, также идет кладка наружных стен, начались кровельные работы. Параллельно идет строительство теплого перехода, который свяжет два здания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На этой неделе должна начаться и установка оконных рам. В настоящее время на объекте трудятся около 40 человек и 3 единицы техники.

Новый корпус на 400 мест получит уникальный внешний вид и будет напоминать Международную космическую станцию. На первом этаже пристройки будут установлены светящиеся звезды, создавая эффект ночного неба.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Школа откроет свои двери к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.