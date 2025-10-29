сегодня в 16:42

В Королеве построят детский сад для 350 детей

На улице Гагарина городского округа Королев построят детский сад на 350 мест. В настоящее время определен подрядчик, который приступит к проектированию и строительству дошкольного учреждения. Им стала ООО «Высота», сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Строительство объекта пройдет по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«Мы продолжаем реализацию поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева по строительству учреждений образования. Так, для дошкольников в 2027 году в Королеве построим детский сад на 350 мест. На территории садика будут возведены детские площадки с теневыми навесами для каждой группы. Также подрядчик установит малые архитектурные формы, предназначенные для игр детей разного возраста на свежем воздухе и выполнит благоустройство, освещение и озеленение», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Он также отметил, что в рамках проекта подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и построит здание с поставкой всего необходимого оборудования.

Завершение строительства объекта и открытие детского сада планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.