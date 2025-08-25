В Королеве планируют провести капремонт корпуса спортклуба «Вымпел»

Планируется выполнение работ по капитальному ремонту четырехзального корпуса спортивного клуба «Вымпел» в городском округе Королев. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Спортивный 4-х зальный корпус (СК «Вымпел»), Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 10». Планируется в рамках проведения закупки провести ремонтные работы в здании 1962 года постройки.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.