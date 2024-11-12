В Королеве отремонтируют два детсада в 2025 году

Капитальный ремонт планируют провести в дошкольных отделениях лицея № 5 и лицея № 4 г. о. Королев. В ходе капремонта планируют обновить кровлю и фасад, заменить инженерные коммуникации, отремонтировать внутренние помещения и благоустроить территорию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дошкольное отделение лицея № 5 расположено на улице Пионерская, д. 47А. Это двухэтажное здание 1967 года постройки, общей площадью 1 072,6 квадратных метров. Дошкольное отделение лицея № 4 находится в микрорайоне Юбилейный, на улице М. М. Глинкина, д. 5. Этот детский сад построен в 1965 году, его площадь — 1 995,2 кв. метров.

Работы будут проводиться в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Капитальный ремонт учреждений образования в Королеве проводится ежегодно. За последние два года в наукограде обновлены гимназия № 17, школа № 10, школа № 22 в микрорайоне Текстильщик, дошкольное отделение гимназии № 11.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.