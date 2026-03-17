В Королеве отремонтируют два автомобильных моста

Капитальный ремонт двух автомобильных мостов начнется в Королеве в ближайшее время. Работы проведут на мосту через Акуловский канал на улице Циолковского и на переправе через Клязьму на Фабричной улице, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мост через Акуловский канал на улице Циолковского отремонтируют в два этапа. Сначала временно закроют одну полосу и организуют реверсивное движение, затем аналогичные работы проведут на второй половине сооружения. Специалисты укрепят опоры и фундаменты, заменят дорожное покрытие и восстановят гидроизоляцию.

Мост через реку Клязьму на Фабричной улице ждет полная реконструкция. Здесь обновят проезжую часть, усилят бетонные конструкции, установят современные элементы освещения и модернизируют систему водоотведения. Для пешеходов обустроят широкие тротуары и новое ограждение.

В администрации отметили, что обновление мостов повысит безопасность движения, улучшит условия для автомобилистов и создаст более комфортную среду для пешеходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.