В Королеве обсудили готовность школ к новому учебному году

Школы наукограда готовы к новому учебному году, об этом главе наукограда доложила заместитель председателя Комитета образования Наталья Сушилина. За летние каникулы во всех образовательных учреждениях провели косметический ремонт. Где была необходимость, заменили мебель и оборудование, усовершенствовали спортивные залы и пищеблоки, провели дополнительное благоустройство территорий. Завершаются работы по подготовке зданий к осенне-зимнему сезону. Также в зоне особого внимания — соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности.

В настоящее время на финишную прямую выходит капитальный ремонт в 10 и 22 школах. В зданиях идут отделочные работы, завозится и собирается мебель.

Кроме того, по поручению Губернатора Московской области, обновляется разметка на пешеходных переходах, которые ведут к школам и дошкольным учреждениям. Всего таких в нашем городе 27. Часть работ уже выполнена, остальные находятся в процессе и будет завершены до конца лета.

Напомним, в городе 22 образовательных комплекса, которые включают в себя школы и детские сады, а также одна школа-интернат для детей с ОВЗ. Всего в Королеве работает 2152 педагога. На сегодняшний день все образовательные учреждения на 100% укомплектованы учебниками.

В этом году День знаний в королевских школах пройдет 2 сентября, за парты сядут свыше 28 тысяч детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.