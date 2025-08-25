сегодня в 19:01

В Королеве объявлен конкурс на строительство пешеходного перехода через ж/д пути

Объявлен конкурс в электронной форме на строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции «Подлипки-Дачные» в городском округе Королев Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Подлипки-Дачные в городском округе Королев Московской области». Планируется в рамках проведения закупки построить пешеходный переход длиной (с учетом лестничных сходов) 83,225 м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.