В Королеве начался капремонт корпуса спорткомплекса «Вымпел»

В Королеве стартовал капитальный ремонт четырехзального корпуса спорткомплекса «Вымпел». Работы ведутся по госпрограмме Московской области и завершатся до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В городе Королев Московской области подрядчик приступил к демонтажным работам в четырехзальном корпусе спорткомплекса «Вымпел» на Октябрьском бульваре, дом 10. Здание, построенное в 1962 году, включает гимнастический, универсальный, игровой залы и зал единоборств.

В рамках капитального ремонта демонтируют старое покрытие стен, пола и потолка, уберут ненужные перегородки и вывезут строительный мусор. Планируется полная замена освещения, инженерных сетей и напольных покрытий, установка нового оборудования и изменение планировки. Также рабочие утеплят фасад и заменят кровлю.

После завершения работ в корпусе будут функционировать более 10 спортивных секций, включая теннис, волейбол, мини-футбол, бадминтон и тяжелую атлетику. Капитальный ремонт позволит модернизировать инфраструктуру объекта и создать комфортные условия для занятий спортом.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.