В Королеве начался капитальный ремонт школы № 1 в центре города

В школе № 1 стартовал капитальный ремонт в рамках госпрограммы губернатора Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В середине июня из здания были вывезены вся мебель и оборудование, книги, экспонаты школьного музея Великой Отечественной войны, а помещения подготовлены для глобального обновления.

Работы начались с предшкольной территории. Здесь уже демонтировали плиточное покрытие площадок и крыльца. На объект завозятся необходимые стройматериалы и оборудование, на этой неделе рабочие приступят к демонтажу внутри помещений.

Королевская школа № 1 в центре города — одна из старейших, она работает уже более 90 лет. Здание, в котором сейчас располагается образовательное учреждение, построено в 1986 году, в нем учатся порядка 1400 детей, трудятся более ста педагогических работников.

После завершения всех работ у школы начнется настоящая новая жизнь. Обновление здания уже началось, в прошлом году здесь отремонтировали фасад и кровлю, установили новые окна и дверные блоки. Сейчас рабочие приступают к ремонту всех внутренних помещений, замене инженерных коммуникаций, вентиляции, дверей и благоустройству прилегающей территории — в пришкольном дворе появятся спортивные площадки, зоны для игр и отдыха.

На территории школы также идет строительство нового корпуса, в котором будут учиться 400 ребят. С основным зданием его свяжет теплый переход — галерея.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.