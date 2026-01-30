В Королеве начали строить жилой комплекс на 703 квартиры с детским садом и паркингом

В Королеве стартовало строительство многоэтажного жилого комплекса на 703 квартиры с детским садом, медцентром и подземным паркингом. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2028 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Королеве началось строительство нового жилого комплекса, рассчитанного на 703 квартиры. Проект предусматривает возведение трех высотных корпусов, подземного паркинга на 191 машино-место, а также объектов социальной инфраструктуры: детского сада на 80 мест, медицинского центра, фитнес-центра, магазина с кафе и дома быта.

Входы в корпуса спроектированы на уровне земли, что обеспечит удобство для родителей с колясками, маломобильных и пожилых жителей. Дворовая территория будет выполнена по принципу «двор без машин» с безопасными пешеходными зонами, детскими и спортивными площадками, а также уличными тренажерами. В паркинге предусмотрены места для электромобилей и мототехники.

Строительство комплекса создаст новые рабочие места как на этапе работ, так и после ввода объекта в эксплуатацию. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2028 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.