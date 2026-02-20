В Королеве начали подготовку к строительству школы на 1 100 мест

Подготовительные работы к строительству школы на 1 100 мест стартовали в жилом комплексе «Золотые ворота» в Королеве. Подрядчик приступил к демонтажу, завершить строительство планируется в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядная организация начала демонтажные работы на площадке будущей школы в ЖК «Золотые ворота». Общая площадь здания составит 13 тыс. кв. м.

«Согласно техзаданию, в здании разместятся учебные классы и мастерские, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая, а также медкабинет и административные помещения», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Он добавил, что на прилегающей территории создадут спортивное ядро и зоны отдыха для проведения общешкольных мероприятий. Завершить работы планируется в 2028 году.

Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.